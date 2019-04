Qual é o aspeto de um buraco negro? Pela primeira vez desde sempre existe uma imagem deste fenómeno, que foi captada pelo Event Horizon Telescope, uma iniciativa onde trabalham cientistas e investigadores financiados pela União Europeia (UE). A imagem permitiu confirmar as previsões de Einstein, inscritas na Teoria da Relatividade, e abre a porta a novas descobertas do Universo.

“Hoje, graças ao contributo de cientistas europeus, a existência de buracos negros deixou de ser apenas um conceito teórico”, anuncia o Comissário Europeu Carlos Moedas, responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, citado em comunicado. “Esta descoberta extraordinária é mais uma vez reveladora de que a colaboração com parceiros dos quatro cantos do mundo pode permitir-nos atingir o inalcançável e expandir os horizontes do conhecimento”, acrescenta.

Para conseguir obter esta imagem, o projeto “procurou aperfeiçoar e interligar em rede uma série de oito telescópios existentes em vários pontos da Terra, situados a altitudes elevadas em locais inóspitos da Serra Nevada espanhola, de vulcões do Havai e do México, das montanhas do Arizona, do deserto de Atacama, no Chile, e da Antártida”, explica a Comissão Europeia.

O buraco negro que se vê na imagem está a 55 milhões de anos-luz da Terra, e a sua massa é 6.500 milhões de vezes maior que a do Sol. Foi através do Conselho Europeu de Investigação que a UE financiou três dos principais cientistas envolvidos nesta iniciativa, cujos projetos estavam incluídos no programa Horizonte 2020.

(Notícia atualizada às 15h20)