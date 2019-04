Allianz ajuda empresas a melhorarem condições de trabalho

No mês em que se assinala o Dia Mundial da Prevenção e Segurança no Trabalho, a Allianz reforçou as condições do Seguro de Acidentes de Trabalho, tento também como objetivos avaliar e melhorar as condições de trabalho, apostando num serviço de assessoria a empresas, com acompanhamento personalizado.

Além disso, em linha com a estratégia de transformação digital da marca, passa a ser possível, para os trabalhadores por conta própria realizar simulações e efetuar a compra online deste seguro.

Segundo Teresa Figueira, diretora de Produto Acidentes da Allianz Portugal, há um compromisso “em lançar no mercado soluções inovadoras que vão ao encontro das necessidades específicas dos clientes”.

Estão disponíveis duas opções de contratação de seguros de acidentes de trabalho: “base” e “mais”, que contempla cobertura de acidentes pessoais e assistência no estrangeiro em caso de atividade profissional.

Esta nova oferta de seguro apostou na ampliação da rede e serviços médicos especializados. Para a mesma responsável “a qualidade e abrangência dos serviços médicos prestados em caso de acidente são, cada vez mais, fatores que pesam na decisão dos clientes que nos procuram. Por isso, temos desenvolvido a nossa rede de médicos para que qualquer pessoa tenha acesso aos melhores especialistas a nível nacional.”