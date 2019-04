O vaivém entre Lisboa e Luanda é constante por parte de membros dos Governos e as administrações públicas de Portugal e Angola. Depois das visitas quase coladas de António Costa, João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa — nas quais foram assinados 35 documentos de cooperação — já estiveram em Portugal dois ministros angolanos e, esta terça-feira, chega a Angola a ministra da Justiça portuguesa.

De acordo com o Público (acesso condicionado), em apenas seis meses, primeiro-ministro português e os Presidentes dos dois países tiveram reuniões de alto nível nas duas capitais. Um ritmo que é considerado inédito nas relações bilaterais.

Na opinião de vários diplomatas portugueses, esta nova dinâmica coloca o relacionamento bilateral “noutro patamar”. “Não é um reset, mas mudámos de nível”, referiu um diplomata ao Público. “A máquina da administração pública angolana está mobilizada e há um novo fluxo de contactos”.

Menos de um mês depois da visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Luanda, foi a vez de o ministro das Obras Públicas de Angola, Manuel Tavares de Almeida, visitar Lisboa. Na semana passado, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão Almeida, visitou Luanda. Um dos protocolos assinados pelos dois chefes de Estado em Luanda, em março, foi de cooperação a nível da administração local, estando ainda prevista a participação do ministro angolano das Pescas​ na reunião do Oceans Meeting, em Lisboa, a 16 e 17 de maio.

Esta terça-feira é a vez de Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, iniciar uma visita oficial de três dias a Angola. Foi o anúncio do cancelamento da sua visita a Luanda em fevereiro de 2017 que evidenciou a gravidade do problema bilateral gerado com o processo da Operação Fizz.

Contrariando estas boas relação, esta segunda-feira foi tornado público que o Presidente angolano tentou demover, em vão, o ex-chefe de Estado de Angola José Eduardo dos Santos de viajar, esta terça-feira, para Espanha, via Lisboa, num voo da TAP, “contrariando diligências protocolares e logísticas”.