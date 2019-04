O Parlamento Europeu (PE) pediu esta terça-feira aos eurodeputados que doassem o salário que recebem num dia para ajudar na reconstrução da catedral de Notre-Dame, em Paris, depois do incêndio que destruiu uma parte daquele monumento.

Num debate que decorreu esta terça-feira no PE, em Estrasburgo, para debater os resultados da cimeira de líderes da União Europeia (UE) na semana passada, os líderes das principais instituições europeias já tinham manifestado a sua solidariedade com os franceses e disponibilidade em ajudar na reconstrução da catedral. “É uma ferida que não vai passar rapidamente” e, por isso, “todos se devem empenhar”, defendeu António Tajani, presidente do PE.

“Vamos pôr uma caixa no exterior do plenário, podemos pôr o que ganhamos hoje, para enviar uma mensagem de solidariedade (…) Conto convosco. Penso que essa mensagem do PE vai fazer bem à França, aos franceses e a todos os europeus”, continuou, convidando, então, todos os eurodeputados a doarem o salário de um dia de trabalho para ajudar na recuperação do monumento.

A apelar a esta ajuda esteve também Donald Tusk, que começou por deixar “palavras de conforto e solidariedade” aos franceses. “Vocês também irão reconstruir a vossa catedral. De Estrasburgo, a capital francesa da UE, apelo aos 28 Estados-membros a participarem nesta tarefa. Eu sei que França poderia fazê-lo sozinha, mas o que está aqui em jogo é mais do que ajuda material”, referiu o presidente do Conselho Europeu.

“O incêndio da catedral de Notre-Dame fez-nos voltar a ter noção de que aquilo que nos liga é algo mais importante e mais profundo do que os Tratados. Hoje entendemos melhor o quanto podemos perder, e queremos defendê-lo, juntos”, acrescentou.