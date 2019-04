A Cegoc, empresa de formação profissional, tem disponível nova oferta formativa em áreas como contabilidade e fiscalidade, administrativa e financeira, comercial & marketing, produção e planeamento, controlo de gestão, recursos humanos, legal e tecnologias de informação. Alguns destes cursos utilizam o formato 4REAL (Real Efficient Adapted Learning), uma solução que usa a personalização dos percursos de aprendizagem, de acordo com os objetivos e ritmo de cada formando.

“Através desta reformulação vai ser possível medir, logo ao início, os conhecimentos dos formandos e, mais adiante, integrar momentos de coaching à distância, para ajudar cada formando na transferência do ‘saber’ para o ‘fazer’ no seu próprio contexto real de trabalho”. Uma forma, como também explica José Araújo, coordenador da área financeira da Cegoc, vai “ajudar os formandos e as empresas a aumentarem significativamente o impacto da formação”.

José Araújo diz também que o “novo conjunto de percursos na área financeira privilegia o treino prático e a resolução de casos concretos em sala, o que possibilita a aquisição dos conceitos e conhecimentos teóricos através da plataforma Learning Hub, que permite também aos formandos interagirem com o formador durante e após a formação, quando já se encontrarem no seu contexto de trabalho”.

Como é referido em comunicado às redações, esta oferta “vai ao encontro das orientações internacionais que regulam as profissões da área financeira” e apresenta “uma elevada componente prática com percursos desenhados para ajudar os formandos a aumentarem significativamente a sua performance em contexto organizacional”.