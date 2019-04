Com a falta de combustível nas bombas, é nas redes sociais que mais lenha se atira para a fogueira. Bastam poucos cliques para encontrar dezenas de comentários e piadas sobre as consequências da greve dos motoristas que transportam matérias perigosas. A paralisação decorre desde a meia-noite de segunda-feira e chegou a provocar perturbações nos aeroportos de Lisboa e Faro.

Um dos comentários mais provocadores partiu da conta oficial da Câmara Municipal de Lisboa no Twitter, que aproveitou os problemas de abastecimento de gasolina e gasóleo nos postos para promover o serviço de bicicletas públicas Gira. Junto a uma fotografia com várias bicicletas elétricas estacionadas, a autarquia escreveu: “Aproveite. Estas têm o depósito cheio.”

Também a Netflix Portugal aproveitou a situação para lançar a piada, sugerindo que a falta de combustível nas gasolineiras pode ser desculpa para ficar em casa a “trabalhar”… numa maratona de séries:

A conta @ViUniversitario também quis brincar com os efeitos da greve. “Todos preocupados com o combustível. Universitário que é universitário anda a pé”, escreveu.

A conta @insoniascarvao, conhecida pelas piadas e fotomontagens, recorreu aos memes e a uma foto do primeiro-ministro para brincar com a situação:

Mas, nestas coisas, as melhores piadas costumam ser feitas pelos utilizadores. “A minha foto do Tinder vai ser com o depósito de combustível cheio”, escreveu a utilizadora @sophiaqualquer no Twitter.

A utilizadora @daniellafcunha ensina como tornar um problema grave num problema um pouco menos grave: atira-se-lhe com um problema maior para cima. “Troco gasóleo por T2 em Lisboa”, anunciou.

Para o utilizador João Costa, a verdadeira preocupação é outra: “Alguém sabe se a Super Bock e a Sagres têm combustível para os camiões?”, lê-se na publicação.

O utilizador @goncalobredama1 sugere ao Governo uma nova forma de resolver a crise da falta de combustíveis no País. “O Governo antecipa a crise do gasóleo e promete uma bicicleta por cabeça!”, publicou, acompanhando com uma fotografia de dezenas de bicicletas arrumadas numa garagem.

Por fim, há ainda quem tente fazer negócio com a situação. O utilizador @inconseguir está a tentar despachar cinco litros de gasóleo: “Vendo cinco litros de gasóleo simples à melhor oferta”, disse no Twitter. “Enviem propostas por mensagem direta”, indicou.