“Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes” é o mais recente curso da Cegoc, inspirado no livro com o mesmo nome, a publicação de gestão mais vendida de sempre, da autoria do americano Stephen R. Covey.

Pensada para desenvolver os níveis de eficácia pessoal e profissional dos participantes, com esta formação os participantes vão ser capazes de:

identificar paradigmas e alinhá-los de acordo com os princípios de eficácia;

assumir responsabilidade e manter o foco, agindo sobre o que pode ser controlado e influenciado;

definir medidas claras de sucesso e criar um plano para alcançá-las, a nível pessoal e profissional;

colaborar de forma mais eficaz, construindo relações de alta confiança com benefício mútuo;

desenvolver soluções inovadoras que atendam às necessidades de todas as partes interessadas;

aumentar a motivação, a energia e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

“Este curso é uma oportunidade única para as empresas que estão dispostas a investir em projetos relevantes, com impacto no negócio e na melhoria dos níveis de engagement dos seus colaboradores”, diz Braz Pereira, responsável comercial da Cegoc e General Manager da FranklinCovey Portugal, acrescentando que “através d’Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, os participantes irão compreender como os hábitos são forças poderosas que existem na nossa vida e determinam o nosso nível de eficácia ou ineficácia, ao mesmo tempo que irão aceder a conteúdos, ferramentas, metodologias e soluções de aprendizagem”.

A primeira edição decorrer de 13 a 15 de maio, em Lisboa, e será ministrada por Mário Ceitil, professor universitário e presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas.