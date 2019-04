Pelo menos 156 pessoas morreram após uma série de explosões que ocorreram em três igrejas e três hotéis no Sri Lanka, entre os quais 35 estrangeiros, de acordo com novo balanço avançado por fonte policial.

A cônsul de Portugal em Colombo, Preenie Pine, disse à Lusa que existe um português entre as vítimas mortais das explosões que ocorreram em três igrejas e três hotéis no Sri Lanka. Fonte policial avançou à agência AFP, que as autoridades já registaram 156 mortos, entre os quais 35 estrangeiros, e mais de 400 feridos.

A capital, Colombo, foi alvo de pelo menos quatro explosões, em três hotéis de luxo e uma igreja. Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra ao leste do país.

As explosões ocorreram “quase em simultâneo”, pelas 8:45 — 3:15 em Portugal –, de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais. Os hotéis de luxo onde se registaram as explosões são o Kingsbury Hotel, o Shangri-La e o Cinnamon Grand Colombo, todos na capital.

Presidente do Sri Lanka apela à calma após explosões no país

O Presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, apelou à calma. “Por favor, permaneçam calmos e não sejais enganados por rumores”, pediu Sirisena numa mensagem à nação, num país onde os confrontos têm sido frequentes no passado em reação a eventos violentos.

O presidente mostrava-se “em choque” e triste com o sucedido, esclarecendo que “investigações estão em andamento para descobrir que tipo de conspiração está por detrás destes atos cruéis”.

Também o primeiro-ministro do país, Ranil Wickremesinghe, liderou uma reunião de emergência com altos cargos das forças de segurança e outros membros do Governo, entre eles o ministro para as Reformas Económicas e a Distribuição Pública, Harsha de Silva, que deu detalhes do encontro na rede social Twitter.

O Ministério da Educação já anunciou o encerramento de todas as escolas do país na segunda e terça-feira.

Imagens difundidas pelos meios de comunicação locais mostram a magnitude da explosão pelo menos em uma das igrejas, com o teto do templo semidestruído, escombros e corpos espalhados enquanto muitas pessoas os tentam socorrer. Os fiéis católicos celebram o Domingo de Ressurreição, o dia mais importante entre os rituais da Semana Santa.

Ataques contra minorias religiosas na ilha têm sido habituais no passado, o último em 2018, quando o Governo teve de declarar estado de emergência após confrontos entre muçulmanos e budistas cingaleses com dois mortos e dezenas de detidos.

No Sri Lanka a população cristã representa 7%, enquanto os budistas rondam 67%, os hindus são 15% e os muçulmanos 11%.

Atentados desta magnitude não tinham tido lugar no Sri Lanka desde a guerra civil entre a guerrilha tâmil e o Governo, um conflito que durou 26 anos e terminou em 2009, e que deixou, de acordo com dados da ONU mais de 40.000 civis mortos.

(Notícia atualizada pela última vez às 10h09)