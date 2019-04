Foi dia de ganhos e de máximos históricos em Wall Street nesta terça-feira. Os índices S&P 500 e o Nasdaq superaram os máximos estabelecidos em setembro e agosto, respetivamente, animados por uma “chuva” de resultados empresariais acima do esperado, o que diminuiu as preocupações sobre uma desaceleração.

O S&P 500 encerrou acima do recorde alcançado em 20 de setembro graças a uma valorização de 0,88%, para os 2.933,66 pontos. Já o Nasdaq somou 1,32%, para um recorde de 8.120,82 pontos, num dia marcado pelo disparo de mais de 15% das ações do Twitter. Já o Dow Jones subiu 0,55%, para os 26,656.39 pontos.

Dez dos 11 principais setores do S&P 500 registaram ganhos, salientando a recuperação do setor de cuidados de saúde que ganhou 1,6%, puxando pelo desempenho do índice.

O dia foi marcado pela divulgação de um conjunto de resultados empresariais que agradaram aos investidores. O Twitter foi um dos centros das atenções. As suas ações dispararam 15,6%, perante um aumento acima do esperado das suas receitas no primeiro trimestre e do número mensal de utilizadores ativos que ficou acima do previsto: 330 milhões. Já as ações da Coca-Cola ganharam 1,7%, também suportadas por resultados acima do antecipado.

Entre as maiores subidas em Wall Street, destacam-se também as ações da fornecedora de material aeroespacial United Technologies que aceleram 2,3%, depois de também revelarem resultados melhores do que o esperado. Por sua vez, as ações da Lockheed Martin aceleraram 5,7%, depois de a fornecedora de topo de armas para o Pentágono terem revelado uma subida de 47% dos seus lucros no primeiro trimestre.