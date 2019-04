PSD questiona Governo sobre prospeção de lítio no Alto Minho

Os três deputados do PSD eleitos pelo distrito de Viana do Castelo informaram, esta quarta-feira, ter questionado o ministro do Ambiente sobre a eventual prospeção e exploração de lítio numa área que abrange três concelhos do Alto Minho. Em causa, segundo Emília Cerqueira, Carlos Abreu Amorim e Liliana Silva, está um “pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais na área denominada Fojo, pela empresa australiana Fortescue Metals Group Exploration pty, Ltd”.

Aquela área abrange os concelhos de Monção, Melgaço e Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo. Os deputados do PSD querem saber se João Matos Fernandes vai deferir o pedido da empresa australiana e se o governante “está ciente de que grande parte da área abrangida naquele pedido se encontra em zona de paisagem protegida, seja de Reserva Mundial da Biosfera, Rede Natura ou Áreas de Rede Ecológica Nacional (REN)”.

No requerimento enviado ao Ministério do Ambiente e divulgado esta quarta-feira, os deputados do PSD sublinham que aquela área “faz parte de um ecossistema onde existem espécies de flora e fauna protegidas, bem como uma área de interesse geológico relevante”.

“Se o pedido for deferido a riqueza paisagística e de biodiversidade daquela área fica irremediavelmente comprometida”, frisam.