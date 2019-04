Quando Marcelo Rebelo de Sousa subir ao púlpito da sala do plenário do Palácio de São Bento fará o seu quarto discurso nas comemorações do 25 de abril. Mas não deverá ser o facto de já ser repetente que torna a tarefa mais fácil.

Este ano há três eleições, o que torna o ambiente político mais tenso. Além disso, nos três discursos anteriores, o Presidente da República pediu responsabilidade aos políticos e às instituições, credibilidade e exemplo para que se evitem populismos e desalentos com a democracia.

Esta quinta-feira, o chefe de Estado fala no Parlamento no culminar de um ano em que o poder político se viu envolvido em polémicas como as votações fantasma, faltas que dão direito a ajudas de custo, o familygate, os limites aos deputados-advogados e novas regras para o lobbying.

Marcelo gosta de usar as suas intervenções em datas históricas para falar de matérias mais estruturais. Ao contrário dos seus antecessores, Marcelo Rebelo de Sousa evita falar, nestas ocasiões, de problemas da conjuntura. Foi o próprio que admitiu isto mesmo esta terça-feira quando participou no programa O Outro lado na RTP3. No mesmo programa falou de alguns assuntos que mais o inquietam, tais como as “desigualdades extremas” que acentuam o risco de pobreza, as “assimetrias” entre pessoas e territórios e o “equilíbrio” entre público e privado, tão presente na Lei de Bases da Saúde.

No entanto, olhando para os discursos anteriores será difícil imaginar que passe ao lado das polémicas que marcaram o ano político. Quando Marcelo falou em 2018 já eram do conhecimento público os casos dos deputados que recebiam a dobrar pelas viagens que faziam entre as ilhas e o Continente. Mas as polémicas aumentaram e o Parlamento esteve todo o ano sob pressão, que culminou com os casos das relações familiares entre membros do Governo e que levaram Marcelo Rebelo de Sousa a forçar à última hora uma mudança na lei. “Quando a ética não chega, é preciso mudar a lei”, avisou.

Parece por isso natural que este seja um tema incontornável no discurso do 25 de abril, tanto mais que as intervenções anteriores já tocavam nestas matérias. Mais num ano em que há três eleições – europeias, Madeira e legislativas – e quando na Europa os populismos ganham terreno.