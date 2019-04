Hoje nas notícias: crédito à casa, inquérito à CGD e Fridão

O PS avançou com uma proposta para aplicar um regime de proteção para as famílias que estejam a ter dificuldades em pagar a casa ao banco, semelhante ao que existiu nos anos da crise para famílias sobrendividadas. Para o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, o inquérito à Caixa Geral de Depósitos pode trazer danos à reputação do banco, numa altura que é “imerecida”. A EDP defendeu, em 2013, um adiamento da barragem do Fridão, mas dois anos depois já estava confiante de que poderia avançar. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade nacional.

PS quer regime de proteção para famílias que não conseguem pagar empréstimo da casa

O PS avançou com uma proposta que determina um “regime legal extraordinário de proteção, que inclua, nomeadamente, a possibilidade de reestruturação da dívida ou medidas substitutivas da execução hipotecária”, para as famílias que não conseguem pagar a casa ao banco. A sugestão, inscrita no texto de substituição do projeto de lei de bases da habitação, já foi entregue no Parlamento na sexta-feira, e tem como objetivo proteger as famílias numa situação económica difícil que tenham crédito à habitação, numa solução semelhante aquela aplicada nos anos da crise.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Vistos gold dão ao Estado 24 milhões por ano em taxas

O Estado tem um encaixe anual de cerca de 24 milhões de euros com as taxas dos vistos gold. Foram aprovados aproximadamente 19 mil títulos desde 2012, e a grande maioria destes renovou a estada em Portugal. O investimento, que se concentra maioritariamente na aquisição de imóveis, chegou aos 4,4 mil milhões de euros.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (ligação indisponível).

Inquérito à gestão pode “causar danos” à CGD, diz Paulo Marcos

A segunda comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos tem “um potencial enorme de causar dano à reputação da CGD numa altura em que é totalmente imerecida”, aponta Paulo Marcos, presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), em entrevista ao Negócios. O líder sindical defende que os atuais trabalhadores e gestores da Caixa não têm qualquer responsabilidade nas concessões de crédito realizadas nos anos em análise.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

EDP quis adiar Fridão em 2013, mas defendeu operação em 2015

Há cerca de seis anos, por falta de condições para avançar, a EDP defendeu o adiamento da assinatura da concessão da barragem do Fridão. Para a elétrica, num contexto de crise financeira no país, esta suspensão iria servir para “encontrar soluções” de forma a dar a “necessária rentabilidade”, explica numa carta enviada ao Ministério do Ambiente. O adiamento não foi concedido e, dois anos depois, em 2015, as condições já estariam reunidas do ponto de vista da elétrica. “Considerando o tempo já decorrido, reiteramos a nossa total disponibilidade para a assinatura imediata do contrato de concessão”, indicou a EDP.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Funcionários públicos vão receber mais 25% da progressão

Os funcionários públicos que cumpriram os critérios para progredir na carreira no início deste ano, ou seja, que acumularam dez pontos nas avaliações de desempenho dos últimos anos, vão ter um aumento na remuneração a partir de 1 de maio. Este reforço corresponde à segunda tranche, cujo pagamento pode ser feito até ao final de novembro, subindo para 75% do valor a que os trabalhadores têm direito. O aumento chega na totalidade em dezembro.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).