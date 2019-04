Revista de imprensa internacional

A petrolífera norte-americana Anadarko estará a ponderar trocar uma fusão com a Chevron pela Occidental Petroleum, enquanto o chairman do Deutsche Bank rejeita a reestruturação da banca de investimento. Ainda ao nível das empresas internacionais, a guerra acionista no Dia continua e as telecom endividam-se para entrar na corrida ao 5G. Os Vingadores batem recordes de bilheteiras.

Petrolífera Anadarko prepara fusão com Occidental Petroleum

A empresa norte-americana de exploração e produção de petróleo e gás Anadarko decidiu este domingo iniciar conversações para uma fusão com a Occidental Petroleum, segundo garantiram fontes próximas à agência Reuters. As negociações para uma aquisição acontecem depois de a Anadarko ter anunciado, no início deste mês, que estava em conversações para ser comprada pela Chevron por 33 mil milhões de dólares. A concorrência poderá fazer crescer o valor dos ativos da empresa, cujo negócio se foca principalmente nos estados norte-americanos do Texas e do Novo México. A Anadarko é responsável pela exploração de campos de xisto, que contém depósitos de petróleo e gás que podem produzir suprimentos durante décadas e usam técnicas de perfuração de baixo custo. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre e conteúdo em inglês).

Chairman do Deutsche Bank rejeita reforma do negócio de investimento

O segmento de banca de investimento do gigante alemão Deutsche Bank não precisa de ser alvo de reforma, na opinião do chairman. A ideia tinha sido defendida por Paul Achleitner, responsável do supervisor alemão, por altura das negociações para a fusão entre o Deutsche Bank e o Commerzbank, que acabaram por cair. Há dois trimestres que o negócio de investimento regista prejuízos e Achleitner tinha falado na necessidade de reorganização para fazer face às mudanças no mercado. Numa conference call com analistas após a queda do negócio, o chairman Christian Sewing afirmou que seria “arrastado para opções estratégicas especulativas” e garantiu que não iria mudar a estratégia. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago e conteúdo em inglês).

Minoritários do Dia preparam batalha legal contra a OPA

Os acionistas minoritários do grupo retalhista espanhol Dia preparam uma batalha judicial contra o conselho de administração da empresa assim que a oferta lançada pela LetterOne (do magnata russo Mikjail Fridman) esteja concluída. A Associação dos Defensores dos Acionistas do Dia (AADD), que agrega cerca de 3% do capital, anunciou a intenção de “realizar ações coletivas futuras para reivindicar a responsabilidade pelos danos causados pela má gestão”. A associação assegura que teve conversas nas últimas semanas com várias entidades financeiras e fundos de investimento nacionais e estrangeiros, importantes acionistas da empresa e até mesmo representantes do Ministério da Economia. Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre e conteúdo em espanhol).

Leilões de 5G aumentam dívida das telecom europeias

Os leilões de espetro para a nova tecnologia móvel 5G nos diferentes mercados europeus estão a obrigar os operadores a um amplo esforço financeiro. As estimativas da agência Moody’s é que o endividamento médio das grandes empresas de telecomunicações europeias cresça e atinja um rácio de 3,0 vezes o EBIDTA este ano, face a 2,9 vezes em 2018 e 2,7 vezes em 2017. O setor está aguardar a evolução do leilão na Alemanha, o maior do ano na Europa, depois de a Coreia do Sul, através da operadora SK Telecom, se ter tornado no início do mês o primeiro país a ter um serviço comercial de 5G, ultrapassando EUA, China, Japão e UE. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre e conteúdo em espanhol).

Vingadores batem recordes de bilheteiras ao atingir 1,2 mil milhões de dólares

O último filme da famosa saga da Marvel, o Vingadores: Endgame, já conquistou o lugar de filme com maiores receitas de bilheteira de sempre no fim de semana de estreia. A nível mundial foram 1,2 mil milhões de dólares, dos quais 350 milhões foram apenas nos EUA e Canadá e 330,5 milhões na China. O filme bateu recordes de estreia em 44 países, segundo anunciou a Disney no domingo, tendo destronado o filme anterior da mesma saga, o Vingadores: Infinity War, e a saga Star Wars. Este é o culminar de uma série de 22 filmes de super-heróis da Marvel que começaram a ser lançados em 2008. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado e conteúdo em inglês).