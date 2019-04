Há uma nova empresa portuguesa a preparar entrada em bolsa. A promotora imobiliária VIC Properties emitiu 250 milhões de euros em obrigações convertíveis garantidas para preparar a admissão à negociação. Ainda não está, no entanto, decidido se a dispersão será feita na bolsa de Lisboa.

“Este é um passo primordial para a VIC atingir os seus objetivos estratégicos no setor de promoção imobiliária em Portugal, assim como trilha o caminho ímpar de entrada na bolsa de valores”, afirmou Alan Leibman, co-CEO da VIC Properties, em comunicado

A empresa explica que está a preparar a admissão ao mercado acionista, o que permitirá a investidores nacionais e internacionais investir no imobiliário em Portugal. A intenção foi tornada pública três meses depois de o Governo ter aprovado a regulação que permite a criação de sociedades de investimento para o fomento da economia (SIGI).

Estas são empresas imobiliárias com capital social superior a cinco milhões de euros disperso na totalidade em bolsa (com 20% nas mãos de pequenos investidores) e que distribuem entre 80% e 90% dos lucros na forma de dividendos. As SIGI têm de receber o aval da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), após a colocação em bolsa, para terem esta categoria.

A VIC Properties ainda está na fase inicial do processo de entrada em bolsa, tendo servido a emissão de 250 milhões de euros como preparação até porque os títulos serão convertidos em ações quando a dispersão acontecer. As obrigações têm um valor mínimo de 100 mil euros (sendo emitidas a 90% do valor nominal), seis anos de maturidade e um cupão anual de 3%. A colocação foi realizada somente junto de investidores internacionais.

“O sucesso desta operação está intrinsecamente ligado à confiança dos investidores internacionais nos projetos da empresa, no seu futuro promissor e na sua equipa de gestão”, acrescentou João Cabaça, co-CEO da VIC Properties, sobre a emissão, em que o O UBS Investment Bank atuou como sole global coordinator e sole bookrunner. O Nomura International Plc foi o selling agent e, juntamente com a Stifel Nicolaus Europe Limited, foi também market maker.

Focada no mercado imobiliário residencial português, o projeto mais significativo da VIC Properties é o complexo Prata Riverside Village, na freguesia lisboeta de Marvila. A empresa explica ainda sobre a sua atividade que atua desde o momento de identificação dos terrenos, durante a fase de planeamento, até à construção e venda, bem como a administração da propriedade e os serviços associados.

(Notícia atualizada às 15h50)