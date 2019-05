Fortes dados do emprego puxam por Wall Street

As ações norte-americanas entraram com o “pé direito” na última sessão da semana. Os principais índices bolsistas registam ganhos animados pelos dados do emprego que, em abril, ficaram bastante acima das estimativas dos economistas. Trata-se de um sinal positivo para a maior economia do mundo.

O S&P 500 iniciou a sessão a ganhar 0,49%, para os 2.931,93 pontos, o mesmo ganho registado pelo Dow Jones, mas para os 26.437,19 pontos. Já o Nasdaq soma 0,69%, para os 8.092,13 pontos.

O relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho revelado nesta sexta-feira mostra que o número de empregos aumentou em 263 mil no mês passado, enquanto os economistas consultados pela Reuters previam um crescimento de 185 mil. A taxa de desemprego caiu para um mínimo de mais de 49 anos nos 3,6%.

Já os ganhos médios por hora subiram 0,2% em abril, em linha com o verificado em março e abaixo do aumento previsto de 0,3%.

“A volatilidade das ações é de alguma forma razoável, já que os números foram surpreendentes e muito positivos nesse ambiente”, disse Charlie Ripley, estratega sénior de mercados da Allianz Investment Management, citado pela Reuters.

O avanço de Wall Street acontece numa altura em que o balanço da apresentação de contas trimestrais é bastante positivo. Mais de 350 empresas do S&P 500 já reportaram contas, sendo que três quartos superaram as estimativas de lucro, segundo dados do Refinitiv.

Em termos de títulos individuais, referência para a Amazon, cujas ações somam 2,3% depois que a CNBC ter avançado que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, comprou pela primeira vez ações da gigante do retalho digital.