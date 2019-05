A primeira Summer School no âmbito da sustentabilidade industrial quer contribuir para a excelência em investigação, especificamente na área de sustentabilidade industrial, aumentando a capacidade científica e técnica do setor.

Apoiar a indústria europeia na concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU para a Agenda 2030, através de “uma cooperação duradoura para o desenvolvimento da investigação de excelência ao serviço da indústria europeia, o que irá contribuir para um desenvolvimento mais equilibrado do desempenho científico na União Europeia, em harmonia com a estratégia da Comissão para a criação de escadas para a excelência”, é o objetivo da iniciativa como refere Pedro Matias, presidente do ISQ – grupo de consultoria em engenharia e certificação que organiza a iniciativa.

Este workshop decorre no âmbito do projeto TRUST – Twinning for industrial Sustainability, desenvolvido numa parceria entre o ISQ e as Universidades de Cambridge (Reino Unido) e Chalmers (Suécia), que vão também participar com testemunhos, deixando o seu contributo ao lançarem o debate sobre temas como o desafio da sustentabilidade industrial do futuro e as boas práticas usadas a nível europeu, a eficiência de recursos e energia, a economia circular, planeamento de produção, gestão de risco e valor e novos modelos de negócio mais sustentáveis.

A sessão é de entrada livre, mas é necessária inscrição, e decorre a 9 de maio, no campus do ISQ, no Tagus Park, em Oeiras.