Costa fala ao país depois de reunião com Marcelo

O Presidente da República e o primeiro-ministro reúnem-se esta tarde, numa altura em que está instalada uma crise política depois de uma coligação PSD, CDS, BE e PCP ter aprovado a contagem integral do tempo de serviço dos professores. Trata-se da habitual reunião semanal entre Marcelo e Costa, que desta vez acontece sexta-feira, tendo em conta que o Chefe de Estado voltou ontem da China. O encontro ocorre numa altura em que o PS colocou em cima da mesa o cenário de demissão do Executivo.

“A reunião habitual das quintas-feiras tem lugar esta tarde, uma vez que o Presidente da República voltou ontem na visita de Estado à China”, disse ao ECO fonte oficial de Belém.

Depois deste encontro, o primeiro-ministro faz uma declaração ao país a partir de São Bento, informou fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro.

Na quinta-feira, o Parlamento aprovou na comissão de Educação a contagem integral do tempo de serviço dos professores, não fixando um calendário para o pagamento das verbas, e definido que este ano o Executivo só pagará o que tem margem orçamental para pagar.

Em declarações ao Público, o presidente do PS e líder da bancada parlamentar, Carlos César, admitiu a possibilidade de o Governo se demitir.

António Costa está reunido esta manhã com o núcleo político do Governo, para avaliar a situação.

Os partidos que aprovaram a medida no Parlamento acusam o Executivo de criar uma crise “totalmente artificial”, segundo Catarina Martins do BE, de fazer “um golpe de teatro”, diz Rui Rio do PSD, de montar “uma fantochada”, afirma Cristas e de não aceitar a ideia de “que não tem poderes absolutos”, diz João Oliveira do PCP.

O Presidente da República ainda não se pronunciou sobre o assunto. Esta tarde estará com António Costa na reunião semanal.

