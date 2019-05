A área de vendas está a absorver cada vez mais mão-de-obra. Só no ano passado, a Michael Page duplicou as colocações na área de technical sales. Já os salários, de acordo com a consultora de recrutamento, começam nos 1.100 euros e podem alcançar os 4.000 euros brutos mensais.

“Este crescimento deve-se ao aumento de empresas internacionais que apostaram fortemente no mercado nacional, encarando-o como estratégico para o seu crescimento e criando equipas técnico-comerciais com implementação de norte a sul do país”, pode ler-se no comunicado da empresa.

Entre os vários cargos na área de technical sales, as funções mais procuradas pelas empresas são as de técnico comercial de materiais de construção, técnico comercial de componentes plásticos e técnico comercial de agroquímicos. Já os candidatos cuja formação académica seja em engenharia química ou civil, por exemplo, apresentam, à partida, fatores considerados preferenciais para os empregadores.

“Os conhecimentos técnicos são muito valorizados para a proximidade com o cliente, demonstrando as mais-valias dos produtos, bem como o resultado final da sua utilização ou aplicação”, explica a Michael Page. “Assistimos, atualmente, a uma valorização e um interesse crescente por profissionais com competências técnicas e comerciais fortes, sendo que tal tendência se irá manter para este ano”, afirma Joana Reis, consultora da área na empresa.

Em termos de salários, os valores oscilam entre os 1.100 euros e os 4.000 euros, consoante a experiência. Para um perfil júnior ou trainee, a remuneração começa nos 1.100 euros brutos mensais. Já um técnico comercial com três a cinco anos de experiência aufere, em média, 1.650 euros, enquanto um responsável técnico comercial recebe uma remuneração bruta mensal de 2.500 euros. O ordenado mais recheado vai, porém, para um diretor técnico comercial, que ascende aos 4.000 euros.

Todos estes valores dizem respeito à remuneração bruta. Mas, para ter uma ideia do salário líquido, caso os valores estimados sejam para profissionais solteiros e sem dependentes — que representa a taxa mais penalizadora de descontos –, os 1.100 euros passariam a 830 euros, os 1.650 euros a 1.150 euros, os 2.500 euros a 1.600 euros e, finalmente, os 4.000 euros representariam 2.340 euros líquidos. Recorde-se, contudo, que o nível de descontos varia sempre de caso para caso, dependendo de fatores como o número de dependentes, a situação matrimonial e o subsídio de refeição, por exemplo.

E, além dos euros, a Michael Page relembra que a maioria das empresas que contratam estes profissionais oferece, ainda, benefícios extra salariais. Viatura de empresa e comissões de vendas são alguns dos benefícios.

Entre as empresas empregadoras, as multinacionais que se dedicam ao fabrico e comercialização de produtos técnicos são as que mais procuram este tipo de perfis, com o setor dos plásticos a registar a maior procura na zona centro (Leira e Marinha Grande, sobretudo) e o setor agroquímico focado, essencialmente, na zona sul (Alentejo).