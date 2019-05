A primeira negociação da semana arrancou com quebras e acabou ainda pior, com 17 das 18 cotadas no vermelho. Trump anunciou o aumento das tarifas sobre os produtos chineses e provocou um autêntico trambolhão nos mercados, tanta nas praças asiáticas como nos índices do Velho Continente. Lisboa não foi exceção, tendo concretizado aquela que foi a terceira pior sessão do ano.

O PSI-20 desvalorizou 1,45% para 5.301,3 pontos, com 17 das 18 cotadas em queda. Apenas a Ramada resistiu à maré de pessimismo, somando 0,26% para 7,72 euros.

Na origem desta queda está o anúncio do presidente dos Estados Unidos da América, que afastou as esperanças em torno do alcance de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo. Este domingo disse que as tarifas de alguns produtos chineses iam subir para 25%. Os novos preços entram em vigor na sexta-feira e significam uma agravamento face aos 10% suportados até agora.

Na sequência destas declarações a praça chinesa registou uma forte queda, mas não foi a única. Também no continente europeu, Donald Trump fez mossa, com a generalidade dos índices a apresentarem desvalorizações significativas. O Stoxx 600 recuou 0,94%, enquanto o espanhol IBEX desvalorizou 0,73% e o francês CAC perdeu 1,18%.

Por cá, a liderar as perdas, esteve a Mota-Engil, que recuou 2,60% para 2,252 euros, e, também, o BCP, que perdeu 2,50% para 0,25 euros.