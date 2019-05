Apesar de ter mantido o silêncio publicamente, o Presidente da República telefonou aos líderes partidários no fim de semana por causa da crise política desencadeada pela ameaça de demissão do Executivo de António Costa em reação à lei sobre a contagem do tempo “perdido” pelos professores, avança a Rádio Renascença, esta terça-feira. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se ao lado do primeiro-ministro nesta matéria, defendendo que é preciso garantir a sustentabilidade das contas públicas.

Na quinta-feira, os deputados do PSD, CDS, PCP e BE aprovaram a contabilização integral do tempo de serviço congelado dos professores, o que levou o primeiro-ministro a ameaçar demitir-se, caso essa lei avançasse. Isto porque, disse o governante, tal medida colocaria em causa as contas públicas e a própria governação. Em reação, Marcelo Rebelo de Sousa telefonou aos líderes partidários, deixando transparecer que estava ao lado do primeiro-ministro na necessidade de garantir a sustentabilidade das contas públicas.

Apesar de ter assim deixado clara a sua posição, o Presidente da República insiste que não interferiu no conflito entre o Governo e o Parlamento. A alguns dos interlocutores, o chefe de Estado foi também dizendo que achava que PSD e CDS tinham caído numa armadilha política da qual tinham de sair rapidamente.

E o que fez a direita? Rui Rio e Assunção Cristas fizeram depender o seu voto favorável da recuperação integral do tempo congelado da aprovação de condicionantes financeiras. Caso esse travão não seja aprovado, a direita garante que não votará a favor da recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias congelados.