Dos 27 membros da União Europeia (excluindo o Reino Unido), 17 vão ver a sua economia crescer mais do que a portuguesa este ano. Ainda assim, de acordo com as Previsões de Primavera da Comissão Europeia, o Produto Interno Bruto (PIB) luso vai crescer 1,7% em 2019, ficando acima da média da Zona Euro (1,2%) e da UE (1,4%). Portugal também sai bem na fotografia no que diz respeito à taxa de desemprego e ao saldo orçamental. Já no saldo da balança corrente, as previsões para Portugal são menos otimistas.

No conjunto da área da moeda única, a economia deve crescer 1,2% em 2019 e 1,5% em 2020. Já na União Europeia, o PIB deve avançar 1,4% em 2019 e 1,7% em 2020. Entre os Estados-membros, é Malta o país cuja economia mais deverá crescer (5,5%) este ano, seguido da Polónia (4,2%) e da Irlanda e da Eslováquia (3,8%). Portugal deverá, por outro lado, ver o seu PIB crescer 1,7%, valor que fica acima da média comunitária, mas consideravelmente abaixo desses países que ocupam o topo da tabela.

No que diz respeito ao desemprego, 16 dos países do bloco comunitário deverão registar este ano taxas inferiores à portuguesa, que se deverá fixar nos 6,2%. Ao nível da Zona Euro, a taxa deverá ficar nos 7,3% e da UE nos 6,9%, ou seja, Portugal deverá ter um comportamento mais positivo que o da média comunitária. É na República Checa (2,2%) que se deverá verificar a menor taxa de desemprego, seguida pela Alemanha (3,1%) e pela Holanda (3,5%).

Também relativamente ao saldo orçamental, Portugal fica deverá ter um desempenho melhor que o da média comunitária. A Comissão Europeia estima que Portugal registe um défice de 0,4% este ano, o que compara com o défice de 0,9% esperado na média da Zona Euro e da União Europeia. Deverá ser o Chipre a apresentar as melhores contas, com um excedente de 3%, seguido pela Alemanha, com um excedente de 1%.

No que diz respeito à balança corrente, as previsões são menos otimistas para Portugal, ficando os resultados lusos (défice de 1%) abaixo dos esperados na área da moeda única (excedente de 3,3%) e da UE (excedente de 3%). Holanda (10,1%), Malta (9,8%) e Irlanda (8,5%) deverão ser os países a verificar maiores excedentes da balança corrente, segundo projeta a Comissão Europeia.