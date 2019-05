As mulheres ganham menos que os homens. Entre os trabalhadores portugueses com vencimentos abaixo dos 500 euros mensais, 75% são mulheres, de acordo com um estudo realizado pela consultora britânica Polar Insight. Entre os salários mais elevados, os homens dominam.

De acordo com o Dinheiro Vivo, mais de três quartos (75,5%) das pessoas com rendimentos mensais inferiores a 500 euros são mulheres, enquanto praticamente oito em cada dez pessoas (78,9%) com salários mensal acima dos 3.500 euros são homens.

Além de obterem rendimentos inferiores, o estudo aponta também para o facto de os trabalhadores do sexo feminino terem maiores dificuldades em mudar de horário de trabalho do que os homens.

“O trabalhador flexível é maioritariamente do género masculino, com idade acima dos 46 anos, rendimentos elevados, a trabalhar em grandes empresas, com responsabilidades de coordenação de pessoas”, refere o estudo realizado em parceria com o CEPCEP – Centro de Estudos sobre Pessoas e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica.

As mulheres apenas têm mais facilidade em trabalhar fora de casa “se declararem terem outras pessoas a cargo, como bebés, crianças, idosos e doentes”, remata.