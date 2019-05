A taxa de desemprego subiu para 6,8% no primeiro trimestre de 2019, depois de nos três meses anteriores se ter situado em 6,7%. Apesar do abrandamento esperado para a economia portuguesa para o conjunto do ano, o número de pessoas sem trabalho face à população ativa deverá voltar a baixar em relação a 2018, antecipa o Governo de António Costa.

