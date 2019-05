A tecnológica portuguesa BI4ALL quer contratar 70 novos colaboradores este ano. Desse plano de recrutamento faz parte a Talent Academy da BI4ALL, um programa de dois meses que acelera a integração de recém-licenciados. Na sexta edição, que já arrancou, 12 jovens vão ser integrados na equipa da empresa onde têm a possibilidade de desenvolver competências técnicas em diferentes metodologias e soluções ligadas à área de especialização da tecnológica nacional: analytics, big data e data science.

Vêm do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, da Universidade NOVA de Lisboa e do Instituto Politécnico de Setúbal, e vão ter “acesso a uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, de aprendizagem e de serem parte ativa em projetos desenvolvidos pela BI4ALL”, referem em comunicado. Durante todo o programa, os formandos são orientados por uma equipa de managers e consultores séniores, que, posteriormente, os irão avaliar.

“Com a Talent Academy, a BI4ALL pretende estimular uma entrada sustentada e próxima dos participantes no mercado de trabalho, ao desenvolver os seus conhecimentos em diferentes tecnologias, e ao fomentar o seu pensamento analítico e a sua aplicabilidade prática nas organizações. No final, os formandos terão a oportunidade de integrar projetos da empresa, quer a nível nacional, quer internacional”, acrescentam.

A iniciativa, pensada para pessoas à procura da primeira experiência de trabalho ou que pretendam reconverter a sua carreira, mantém as inscrições abertas no site, uma vez que está prevista mais uma edição da academia, já no próximo semestre.

“A realização de novas edições da Talent Academy da BI4ALL é um sinal do seu sucesso, bem como da real necessidade que o nosso setor enfrenta do ponto de vista de recrutamento de novos talentos. Atualmente, o número de pessoas disponíveis na área já não é suficiente para preencher todas as vagas que surgem em todo o país, o que nos leva a concluir que a solução para este problema tem de passar pela formação de novos profissionais, mas também pela requalificação de pessoas que queiram fazer integrar este mercado. Se nós, empresas, não começarmos a fazer algo por estas pessoas, o problema prolongar-se-á. Por esse motivo, entendemos ser tão importante a oferta formativa em contexto real de trabalho”, afirma José Oliveira, CEO da BI4ALL.