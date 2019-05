Aprender a controlar o nível de stress no trabalho e saber gerir conflitos estão entre os objetivos principais da formação em “resiliência”, promovida pela IFE by Always.

Nesta formação, além de serem apresentadas estratégias individuais para lidar com as situações mais críticas, serão dadas aos participantes as ferramentas para determinaram as causas de stress.

Reconhecer situações de stress no trabalho e saber como isso afeta o rendimento laboral, diferenciar tensão e stress mas também o papel do líder como facilitador para canalizar e superar as situações que geram stress, são assuntos que fazem parte do programa formativo. Afinal, o burnout dos colaboradores está entre as principais preocupações das empresas.

Através de um autodiagnóstico, todos os participantes vão determinar o seu nível de resiliência e, a partir daí, perceber que práticas são para manter, alterar e adotar. No mesmo curso, vão ser abordadas as várias dimensões da resiliência e como podem ser otimizadas. Autocontrolo das emoções, otimismo, análise do ambiente, empatia, autoconfiança, leitura corporal, capacidade de relacionamento, autoconfiança são temas que também vão ser abordados.

A formação, com a duração de sete horas, tem inscrições abertas para duas datas em Lisboa: 19 de junho e 26 de novembro.