Mind Source procura data lovers para relação séria

A Mind Source, que conquistou recentemente o título de companhia com melhor ambiente de trabalho, arranca em junho com mais uma edição da SAS Academy.

Há dez vagas para recém-licenciados que, além de certificação SAS, durante um mês vão receber formação e a oportunidade de participarem num projeto real. Com esta iniciativa, para a qual já está a aceitar inscrições, a tecnológica quer formar talentos para reforçar a equipa de business analytics.

João Silva, junior consultant da área de business analytics, frequentou a primeira edição do programa em 2017 e assume que “a academia é um excelente exemplo de integração nas empresas”. “Tivemos a possibilidade de aprender bastante sobre as ferramentas SAS durante um mês de formação intensiva, o que nos permitiu ter vantagem competitiva na altura de integrar projetos, pois já temos domínio sobre o software que vamos utilizar no dia-a-dia. Para além disso, também criamos logo relação com os colegas que entram ao mesmo tempo e sentimo-nos acompanhados na integração”, recorda.

Podem participar deste programa licenciados em Gestão de Informação, Sistemas e Tecnologias de Informação, Informática, Matemática Aplicada ou áreas equivalentes, sendo valorizada a capacidade para estabelecer relações interpessoais/comunicação, bem como responsabilidade e autonomia. Além da formação inicial, a Mind Source compromete-se a traçar um plano de carreira à medida da ambição de cada um e a possibilidade de participar em projetos desafiantes.

“A SAS Academy aposta fortemente na integração dos jovens no mercado de trabalho, na sua formação e certificação tendo o apoio de um parceiro nosso de longa data. Os dados são hoje os grandes catalisadores das organizações e a Mind Source tem o know-how para os transformar em valor real para o negócio. Continuaremos a investir na formação para dar resposta aos desafios que os nossos clientes enfrentam nesta era digital”, afirma Rui Reis, diretor executivo da empresa.