Checkmarx abre novos escritórios em Braga. Está a recrutar

A Checkmarx, uma consultora de soluções de segurança de software, inaugurou novos escritórios em Braga, uma mudança que surge no âmbito da estratégia de crescimento da empresa e que pretende dar resposta ao reforço da equipa que vai passar de 60 para 90 colaboradores até ao final do primeiro semestre do ano.

Presente em Portugal desde 2016, o novo espaço com cerca de 1.000 metros quadrados, representa um investimento de cerca de um milhão de euros.

“Esta é uma região com uma clara cultura de inovação, que juntamente com os quadros qualificados disponíveis nesta área fazem desta uma aposta que acreditamos que é segura, e que se traduzirá num importante contributo para o crescimento da empresa”, afirma Emmanuel Benzaquen, CEO da Checkmarx.

Nas novas instalações, os colaboradores contam com zonas de trabalho e salas de reuniões maiores, e ainda com um fun room, “um espaço que tem como objetivo promover o convívio e a descontração, e que servirá também para a realização de alguns eventos internos que pretendem reforçar o espírito de equipa entre os colaboradores”, com explica a empresa em informação à imprensa.

“O nosso objetivo com esta mudança de escritórios é disponibilizar as melhores condições aos nossos colaboradores de modo a que se sintam motivados e inspirados para criação de soluções inovadoras. Acreditamos que uma estratégia de crescimento que inclui o aumento dos recursos humanos implica também apostar na melhoria do espaço de trabalho que deve estar em conformidade com as nossas necessidades e ambições. Só assim conseguiremos ter uma equipa motivada e consequentemente oferecer a melhor e a mais eficiente resposta aos nossos clientes e parceiros”, afirma Erez Geva, vice-presidente do Research&Development da Checkmarx.