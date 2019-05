Facebook muda Workplace a pensar nas empresas

Há novidades para breve no design do Facebook e com elas há mudanças gráfica no Workplace, a plataforma criada a pensar nas comunicações, cultura e fluxos de trabalho em organizações e que nos últimos dois anos ligou milhares de comunidades de trabalho e milhões de pessoas.

A rede social fundada por Mark Zuckerberg “percebeu também que se deverá concentrar mais em ajudar os utilizadores a realizar o seu trabalho proporcionando uma experiência de utilização agradável e intuitiva”, afirmam em comunicado.

Que mudanças vêm aí?

O Facebook promete uma experiência mais rápida, mantendo uma utilização familiar e intuitiva. Diz também que a nova forma de navegação facilita a alternância entre grupos do Workplace, notificações e Workplace Chat. “Agora é muito mais rápido para o utilizador verificar e agir sobre as suas notificações”, asseguram.

A “nova” plataforma foi também redesenhada para ter menos distrações. Reordenar atalhos, navegar pelos grupos mais importantes, “recolher a barra navegação e a coluna da direita para se concentrar apenas no conteúdo do seu interesse num determinado momento” são algumas das alterações.

O utilizador “pode encontrar o que precisa na guia página inicial e, se estiver a trabalhar num grupo associado a uma equipa ou projeto, poderá alternar entre os separadores de “posts” e “chats” de modo a garantir que todos estão na mesma página. Pode também usar o separador de documentos redesenhado para organizar o seu trabalho no Workplace”, por outra palavras, “isto significa uma redução no número de cliques necessários para um utilizador encontrar alguém, iniciar uma conversa ou ligar os seus grupos e conversas”, explica o Facebook.

As melhorias à plataforma são a resposta à “forma como as pessoas usam o Workplace – as coisas de que gostam e que gostariam de adicionar para tornar o seu trabalho ainda mais rápido, mais inteligente e com melhor conexão”.