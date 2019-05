CTSU integra equipa da Leite De Campos Soutelinho

A CTSU, sociedade de advogados que faz parte da Deloitte Legal, vai integrar, a partir do próximo dia 1 de junho, a equipa de advogados da LCS – Leite De Campos, Soutelinho & Associados. Este processo de integração vai reforçar a área de contencioso tributário da CTSU, que passa a ser coordenada pela nova sócia coordenadora Susana Soutelinho e pelo sócio Jorge Costa Martins.

A integração abrange toda a equipa de advogados da LCS, composta atualmente por Susana Soutelinho, Diogo Bonifácio, Joana Araújo e Tiago de Sousa Freitas.

Miguel Ribeiro Telles, sócio fundador da CTSU, explica que “esta integração vai fortalecer a capacidade de prestação de serviços da sociedade, assegurando o reforço das áreas de prática nas quais a equipa agora integrada tem uma elevada experiência e notoriedade, inserindo-se numa estratégia de crescimento sustentado que a CTSU tem vindo a seguir nos últimos anos”, diz, citado em comunicado.

Susana Soutelinho destaca, por seu lado, a “possibilidade de prestação de serviços em outras áreas do direito, para além do Direito Fiscal, a todos os clientes que ao longo dos últimos anos trabalharam com a LCS, bem como o reforço da capacidade para os acompanhar em contexto internacional”, diz.

Recorde-se de que a CTSU é uma sociedade de advogados independente, abrange diversas áreas do direito, e é membro da Deloitte Legal Network, presente em 84 países e composta por cerca de 2400 advogados, em todo o mundo.