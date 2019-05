Lisboa avança em linha com a Europa. BCP sobe mais de 2%

Em linha com a Europa, Lisboa arrancou a segunda sessão da semana em terreno positivo. Os títulos do BCP estão a valorizar mais de 2% e puxam pela praça nacional. A pressionar a bolsa estão, por outro lado, as ações da EDP Renováveis e da REN, que estão no vermelho.

O índice de referência nacional, o PSI-20, está começou a sessão a subir 0,33% para 5.086,96 pontos. Igual tendência está a ser registada nas demais praças do Velho Continente com o Stoxx 600 a somar 0,3%, o francês CAC 0,5%, o espanhol Ibex 0,4% e o alemão DAX 0,3%. Isto apesar do agravamento das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. Na segunda-feira, Pequim anunciou que planeia impor tarifas sobre 60 mil milhões de dólares de bens americanos em resposta ao aumento das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre as importações chinesas.

Por cá, a puxar pela bolsa lisboeta estão os títulos do BCP, que estão a avançar 2,24% para 0,2513 euros.

Para o bom desempenho da praça nacional estão também a contribuir as ações das papeleiras: as da Altri valorizam 1,84% para 6,37 euros, as da Navigator 1,10% para 3,486 euros e as da Semapa 0,92% para 13,22 euros.

No setor energético, os títulos da EDP Renováveis e da REN estão em terreno negativo, desvalorizando respetivamente 0,46% para 8,6 euros e 0,39% para 2,525 euros. Já as ações da EDP somam 0,57% para 3,172 euros. Apesar de terem começado a sessão no vermelho, os títulos da Galp Energia avançam 0,91% para 13,835 euros.

Um dia depois de os CTT terem confirmado que João Bento é o nome que se segue na presidência executiva dos CTT (após a renúncia ao cargo por parte de Francisco de Lacerda), as suas ações valorizam 0,09% para 2,278 euros.

(Notícia atualizada)