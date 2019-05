Foi na década de 80 que o mundo começou a dar os primeiros passos daquela que seria uma verdadeira revolução tecnológica. São muitos os que se lembram dos antigos computadores, com monitores semelhantes a caixas, e do tempo que demorava até um vídeo carregar ou ser descarregado. Hoje, o mundo está rendido às séries, principalmente a Game of Thrones (GoT). Se hoje carregar totalmente um episódio demora cerca de três minutos, há uns anos, descarregá-lo demorava vários dias.

Não há uma data definida para o nascimento da internet, mas as estatísticas apontam para a década de 80. Em 1986, a Fundação Nacional da Ciência criou para os Estados Unidos o NSFNET, o primeiro backbone do mundo, uma espécie de estrutura informática com uma velocidade de 56 kilobits por segundo (kbps). Anos depois, em 1993, apareceu a World Wide Web, ou simplesmente a Web, como é conhecida hoje em dia. Nessa altura, o acesso discado (dial-up) à internet continuava limitado a uma velocidade de 56 kbps e os modems estavam conectados através das linhas telefónicas.

Como mudou o mundo dos filmes online?

Com o aparecimento das plataformas de live streaming, cada vez menos os utilizadores da internet têm necessidade de fazer download de filmes ou músicas. Spotify, Netflix, HBO, Apple Music ou YouTube Music são algumas das plataformas existentes no mercado que permitem o acesso a vários tipos de conteúdos, contando com milhões de utilizadores espalhados por todo o mundo. Mas o que hoje é um processo rápido, tendo em conta que carregar completamente um vídeo ou o episódio de uma série para assistir em live streaming demora pouco mais de dois minutos, há uns anos não eram assim tão rápido.

Os CD’s eram, talvez, a alternativa preferida na hora de ver um filme no computador. Isto porque não havia processo de carregamento. Mas se a opção fosse ver um filme ou ouvir uma música online, o processo era bastante mais moroso. Foi assim que nasceu a necessidade de descarregar estes ficheiros, embora a velocidade também não fosses propriamente rápida.

Na altura em que nasceu a World Wide Web, de acordo com o site Entrepreneur (conteúdo em inglês), fazer download de um ficheiro de música com baixa qualidade (3,5 Megabytes) demorava cerca de dez minutos à velocidade máxima, mas poderia demorar algumas horas se a velocidade fosse mais baixa. No caso de um filme de baixa qualidade (700 Megabytes), demorava cerca de 28 horas a uma velocidade máxima e cerca de três a cinco dias a uma baixa velocidade.

Atualmente, as plataformas de live streaming têm contribuído para uma redução cada vez maior dos downloads, mas ainda há quem sinta necessidade de os fazer, mesmo sabendo que é ilegal. Prova disso é a série GoT, que estreou em abril a oitava temporada, após um longo período de 20 meses sem novos episódios. É a série mais vista em todo o mundo e a estreia bateu um recorde de mais de 17 milhões de pessoas a assistir. De acordo com os dados do site Mashable (conteúdo em inglês), o primeiro episódio desta nova temporada foi “sacado” ilegalmente mais de 54 milhões de vezes nas primeiras 24 horas, com a Índia a liderar os downloads: 9,5 milhões.

Então fomos fazer as contas: hoje, carregar completamente um episódio de GoT (que tem, normalmente, cerca de 2GB) para ver em livestreaming demora cerca de dois a três minutos, tempo que se mantém mais ou menos o mesmo se fizermos o download desse mesmo episódio. De acordo com o site Download Time (conteúdo em inglês), “sacar” um episódio destes, hoje em dia, através de uma conexão 4G, a uma velocidade de 80 megabits por segundo demora três minutos e 34 segundos.

O mesmo site indica que, há uns anos, se tivéssemos de recorrer a um modem com uma velocidade de 56 kbps, o download demoraria 85 horas, 13 minutos e 0,3 segundos. Ou seja, seriam precisos quase quatro dias. E se o objetivo fosse guardar esse episódio em disquetes, tendo em conta que cada um tem 1,45 Megabytes de espaço, seriam precisas 1.412 disquetes.