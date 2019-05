O preço dos bilhetes para o jogo deste sábado entre Benfica e Santa Clara dispararam no mercado negro. Com a lotação do Estádio da Luz esgotada, há quem faça revenda de ingressos e o montante chega a superar em 20 vezes o valor facial, segundo noticia o Jornal de Notícias (acesso livre).

O jogo acontece na casa dos encarnados, às 18h30, e o Benfica precisa apenas de empatar para se sagrar campeão nacional. Os preços dos bilhetes ao valor tabelado variavam entre 25 e 75 euros. No entanto, no mercado negro, há bilhetes a serem transacionados por 750 euros devido à forte procura, sendo que a média é de 500 euros, segundo apurou o JN.

Além de o jogo da 34.ª e última jornada do campeonato ser aquele em que o Benfica poderá tornar-se campeão, o forte recurso ao mercado paralelo também se deve ao facto de os bilhetes terem sido vendidos apenas a sócios que mostrassem o cartão. Fontes contactadas pelo matutino indicam que é possível que o preço continue a subir até ao início da partida.

Isolados na liderança do campeonato, os encarnados têm uma vantagem confortável de dois pontos sobre o rival FC Porto, que precisa de vencer na receção ao Sporting e esperar que os açorianos triunfem no Estádio da Luz, este sábado. O treinador Bruno Lage afirmou esta sexta-feira que o Benfica precisa de estar ao melhor nível para vencer “a última final” na I Liga de futebol, diante do Santa Clara, e conquistar o título de campeão nacional.