Brasileira Livraria da Travessa inaugura em Lisboa

As livrarias da Travessa fazem sucesso no Brasil, mas desde este sábado que não estas não são exclusivas do país. A brasileira Livraria da Travessa deu o primeiro passo na internacionalização com a abertura de um novo estabelecimento no bairro do Príncipe Real, em Lisboa, segundo noticia o Público (acesso pago).

São 300 metros quadrados na Rua da Escola Politécnica, onde centenas de livros se espalham por várias salas, incluindo um pátio interior, como descreve o diário. A brasileira Bel Lobo foi responsável pelo projeto de arquitetura do espaço, em conjunto com o português Pedro Barata, e é também uma das sócias da Travessa.

“A livraria em Lisboa vai ter alguma semelhança com a livraria de Ipanema”, afirmou Rui Campos, o diretor da Livraria da Travessa, ao Público. “Quando se entra, à direita, estão as bancadas com os lançamentos. Do lado esquerdo, há uma mesa também com lançamentos e pilhas de sugestões. Nas estantes ao lado da vitrina, à esquerda, vão estar os livros ilustrados, os dedicados às cidades (ao Rio e a Lisboa), os livros de arte, de arquitetura. O que encanta muito [quem entra]”, acrescentou.