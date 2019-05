“Pessoalmente, n√£o tenho d√≠vidas”. Foi a frase mais pol√©mica da audi√ß√£o que Joe Berardo deu no Parlamento, na passada sexta-feira. As sociedades sob a al√ßada do comendador s√£o acusadas de dever cerca de mil milh√Ķes de euros √† banca, entre Caixa Geral de Dep√≥sitos (CGD), BCP e Novo Banco.

At√© agora Berardo pagou apenas 2,2 milh√Ķes do montante em d√≠vida e por isso existe o receio genu√≠no que n√£o honre a totalidade da d√≠vida. Em incumprimento com a Caixa e Novo Banco, as tr√™s institui√ß√Ķes juntaram-se numa a√ß√£o conjunta para penhorar as a√ß√Ķes da Associa√ß√£o Cole√ß√£o Berardo que det√©m as 861 obras de arte.

Na audi√ß√£o no Parlamento na II comiss√£o de inqu√©rito √† CGD, o empres√°rio madeirense — que em seu nome ter√° apenas uma garagem — repetiu v√°rias vezes que as perguntas deviam ser endere√ßadas a quem lhe concedeu os empr√©stimos, ou seja, as institui√ß√Ķes financeiras.

A mesma audi√ß√£o levou a uma onda de indigna√ß√£o que gerou um movimento que defende que Joe Berardo deve perder as comendas que recebeu das m√£os dos Presidentes Ramalho Eanes e Jorge Sampaio. Esta sexta-feira o Conselho das Ordens decidiu abrir um processo disciplinar a Berardo para analisar se o empres√°rio infringiu os deveres de titular da Ordem do Infante D. Henrique, que pode levar √† retirada das suas condecora√ß√Ķes

Mas qual √© a opini√£o dos portugueses sobre este caso? Onde mora a culpa? As condecora√ß√Ķes dadas ao empres√°rio madeirense devem ser retiradas? A quem deve pertencer a cole√ß√£o?

O ECO foi para a rua perguntar às pessoas o que pensam sobre a polémica que envolve o comendador. Veja o vídeo.