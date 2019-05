5 coisas que vão marcar o dia

O arranque da semana é marcado pelo segundo dia da greve dos TST, enquanto os condutores de automóveis se vão deparar com preços dos combustíveis mais altos. Merece atenção ainda o primeiro dia de negociação das ações do Benfica após a vitória do campeonato nacional de futebol no sábado. A nível económico serão divulgados dados sobre a conjuntura, enquanto a nível internacional a OCDE divulga uma análise anual às pequenas e médias empresas (PME) e ao empreendedorismo.

Benfica campeão. E as ações?

O Benfica deu razões aos seus adeptos para sorrirem depois de ter garantido no passado sábado o 37.º título de Campeão Nacional de futebol. A questão que se impõe é se a euforia da vitória — e também dos resultados da emissão obrigacionista da última sexta-feira — que se espalhou pelas ruas na noite de sábado também chega à bolsa nesta segunda-feira. Será que o resultado assegurado em campo se reflete no desempenho das ações do clube encarnado? Para já, a vitória no campeonato garantiu ao SL Benfica entrada direta à fase de grupos da Liga dos Campeões, o que garantirá um encaixe imediato na ordem dos 42 milhões de euros.

Como vai a atividade e o clima económico?

A atividade económica do país travou em fevereiro após dois meses seguidos em que o indicador revelou melhorias. Esta segunda-feira será a vez de saber se essa travagem teve continuidade em março. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a síntese de conjuntura Económica que, além da atividade económica, indica qual será o sentido da evolução do clima económico, mas relativo ao mês de abril. Em março, houve sinais positivos já que este indicador manteve a trajetória de recuperação.

CP com serviços assegurados, mas trabalhadores da TST em greve

O Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante (SFRCI) suspendeu a greve prevista para segunda e terça-feira depois de o Governo ter acordado “a contratação de trabalhadores operacionais” e outras áreas necessárias da CP. Se as viagens de comboio estarão regularizadas, o mesmo não acontece com os autocarros que fazem ligação entre as duas margens do Tejo, entre Lisboa e os concelhos de Almada e Setúbal. Os trabalhadores da Transportes Sul do Tejo (TST) começaram no domingo uma paralisação de dois dias, exigindo aumentos salários e diminuição da carga horária.

Abastecer o carro de combustível fica mais caro

Há más notícias também para quem circula de carro. Os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir desta segunda-feira. A gasolina vai aumentar dois cêntimos, enquanto o preço do gasóleo sobe um cêntimo por litro. Cada litro de gasolina passa a custar 1,583 euros, o valor mais elevado desde outubro. Já o diesel vai passar a custar 1,402 euros por litro, o valor mais alto em seis meses.

OCDE publica relatório sobre PME e empreendedorismo

A OCDE divulga nesta segunda-feira a mais recente edição do relatório sobre PME e empreendedorismo, onde irá debruçar-se sobre as últimas tendências e a performance das PME e apresentar uma visão abrangente das condições de negócio e o quadro político para esse segmento e para os empreendedores. Na edição de 2019, são fornecidas evidências comparativas sobre o dinamismo dos negócios, o crescimento da produtividade, as diferenças salariais e as tendências de exportação por dimensão de empresas para o conjunto dos países da OCDE e economias emergentes.