Não espere pela próxima semana para atestar o depósito do seu carro. Os preços dos combustíveis vão voltar a subir na próxima segunda-feira. A gasolina vai aumentar dois cêntimos. O gasóleo também sobe: um cêntimo por litro.

Depois de um ligeiro alívio nos preços dos combustíveis no início desta semana, que interrompeu um ciclo de 13 semanas a subir no caso da gasolina, a próxima segunda-feira volta a trazer agravamentos, adiantou fonte do setor ao ECO.

Confirmando-se a subida de dois cêntimos na gasolina, cada litro vai passar a custar 1,583 euros, de acordo com as estatísticas da Direção-Geral de Energia. Será o valor mais elevado desde outubro.

O diesel, o combustível mais usado pelos portugueses, também se prepara para agravar de preço. Vem aí uma subida de um cêntimo por litro, que vai passar a custar 1,402 euros, o valor mais alto em seis meses.

A evolução dos preços dos combustíveis reflete o comportamento da cotação do petróleo e derivados petrolíferos nos mercados internacionais na última semana e ainda da cotação do euro, tendo em conta que as matérias-primas são geralmente transacionadas em dólares e a apreciação/depreciação da divisa americana torna as exportações para o euro mais caras/baratas.

O Brent, negociado em Londres, apresenta esta semana uma valorização de 3,6%, estando a cotar nos 73,15 dólares por barril. Também o crude acumula ganhos de 3,11% esta semana.

