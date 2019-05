João Moreira Rato será o novo chairman do Banco CTT

João Moreira Rato, antigo presidente do IGCP, vai ser o novo presidente do conselho de administração do Banco CTT, para o triénio 2019-2021, substituindo Francisco Lacerda no cargo de chairman do banco postal. Luís Pereira Coutinho vai manter-se como CEO, sendo reconduzido para um novo mandato.

A informação é avançada esta sexta-feira pelo Jornal Económico (acesso pago). A mudança surge na sequência da renúncia de Francisco Lacerda aos cargos que exercia no grupo CTT CTT 1,36% , como o ECO avançou em primeira mão. Além de CEO dos CTT, Francisco Lacerda também exercia as funções de chairman do banco.

Questionado pelo jornal, João Moreira Rato não quis prestar declarações. De acordo com a sua conta no LinkedIn, depois de ter passado pela liderança da agência que gere a dívida pública durante o período da troika, João Moreira Rato é atualmente conselheiro do banco internacional Morgan Stanley e da Oliver Wyman, a auditora que foi selecionada como agente de verificação das injeções de capital no Novo Banco por parte do Fundo de Resolução.

O mandato dos atuais membros da administração do Banco CTT terminou em 2018.

Na liderança dos CTT, Francisco Lacerda vai dar lugar a João Bento, como o novo CEO a tomar posse na próxima semana, no dia 22 de maio.

No primeiro trimestre do ano, os CTT registaram uma queda de 40% dos lucros para 3,7 milhões de euros. As ações acumulam uma desvalorização de 25% desde o início do ano, estando a cotar nos 2,2 euros, o que confere uma avaliação bolsista de 330 milhões de euros.