Madonna vai dar três concertos em Lisboa no arranque de 2020. Os bilhetes começam a ser vendidos no próximo sábado. Os mais caros chegam aos 400 euros.

As datas já estão escolhidas: a cantora pop que vive na capital portuguesa vai atuar no Coliseu de Lisboa a 16, 18 e 19 de janeiro de 2020, datas que marcam o início da digressão europeia Madame X Tour.

Já estão disponíveis também os preços dos bilhetes embora eles só estejam à venda a partir de 25 de maio, no próximo sábado, às 10 horas. Vão estar disponíveis nas diretamente no Coliseu, FNAC, CTT, Agência ABEP, El Corte Inglés e no site da promotora.

O mais caro custa 400 euros e dá lugar às cadeiras de orquestra. O mais barato custa 75 euros e é para as galerias do coliseu.

A produtora que garante o concerto de Madonna é a Everything is New.