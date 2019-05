A Advocatus Summit tornou-se no principal evento que liga a advocacia de negócios aos agentes empresariais e da economia. Na sua segunda edição — já a 28 de maio —, a Advocatus Summit irá debater temas tão diversos como o Compliance, NPL, Cibersegurança ou Brexit. Sempre numa lógica que liga a visão legal com as necessidades das empresas.

O primeiro painel, subordinado ao tema Compliance vs. Corrupção: uma Luta Desigual?, vai contar com a presença de Paulo de Sá e Cunha, sócio da Cuatrecasas, Sofia Ribeiro Branco, sócia da Vieira de Almeida, Miguel Rocha, diretor executivo do Observatório Português de Compliance e Regulatório, e Rui Pedro Almeida, CEO da Moneris.

Pode consultar mais detalhes sobre o evento e inscrever-se aqui.