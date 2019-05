Dos 987 milhões de euros “perdidos” pelo Estado em 2017 em benefícios fiscais, quase 500 milhões foram para os residentes não habituais. Os números são da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que publicou as estatísticas do IRS relativas aos rendimentos de 2017 declarados em 2018. De acordo com esses cálculos do Fisco, o peso dos residentes não habituais na despesa com benefícios não fiscais voltou a aumentar em 2017, atingindo os 50,04%.

Em causa está o regime ao abrigo do qual os cidadãos que peçam o estatuto de residente não habitual pagam uma taxa fixa de IRS de 20% sobre os rendimentos auferidos em atividades de elevado valor acrescentado com caráter científico, artístico ou técnico. Nesse âmbito, os rendimentos de trabalho dependente, pensões, rendimentos empresariais e profissionais e outros tipos de rendimento obtido no estrangeiro podem mesmo ser isentos de IRS.

Em 2017, a despesa com o benefício fiscal dos residentes não habituais atingiu os 494 milhões de euros, mais 41,33% do que em 2016 e representando 50,04% do que o Estado concedeu na totalidade em benefícios fiscais. Só o valor da despesa com cidadãos deficientes se aproxima desse valor, totalizando 346 milhões de euros e 35,09% da despesa total.

Despesa com benefícios fiscais atingiu os 987 milhões de euros em 2017

Fonte: AT

De notar ainda que a despesa com benefícios fiscais relativa aos donativos aumentou 61,49% em 2017 face ao ano anterior, atingindo os 14 milhões de euros, mais cinco milhões do que em 2016. Já o benefício fiscal da dedução em IRS do IVA suportado quando os contribuintes pedem fatura em setores como a restauração, hotelaria, cabeleireiros, mecânicos ou veterinários fez o Estado “perder” 58 milhões de euros, o que representa uma subida de 15,77% face ao valor cedido em 2016.

Tudo somado, só foi registado um recuo na despesa com benefícios fiscais ligados a encargos suportados com a reabilitação de imóveis arrendados ou localizados em áreas de reabilitação. Face a 2016, desceu 2,92% para 112 mil euros.