FC Porto afunda 11% em bolsa após vitória do Benfica

As ações do FC Porto estão sob forte pressão na bolsa nacional nesta terça-feira. Derrapam 11% na primeira sessão em que negoceiam após a última jornada do Campeonato Nacional de Futebol que sagrou o Benfica como campeão, tendo ficado os azuis e brancos em segundo lugar após a vitória frente ao Sporting.

Os títulos da SAD portista recuam 11,03%, para os 64,5 cêntimos, com os investidores a acusarem o assalto falhado à conquista do campeonato nacional, apesar de as probabilidades já apontarem nesse sentido. A liquidez é reduzida, de pouco mais de 1.300 euros, o que compara com a média de 1.130 euros nos últimos 12 meses.

As perdas desta sessão representam uma correção após os fortes ganhos bolsistas registados na sexta-feira. Naquela sessão as ações da SAD portista dispararam 18,85%, ainda antes dos jogos decisivos de sábado e quando ainda havia a expectativa de que o FC Porto pudesse tirar partido de um deslize do clube encarnado e vencer o campeonato.

Ações do Porto em correção

Já as ações da SAD do Benfica somam uns ligeiros 0,35%, para os 2,90 euros, recuperando de uma desvalorização de 5,56% da sessão anterior e a primeira após a vitória do campeonato.

Os encarnados conquistaram o campeonato nacional de futebol, celebrando o 37.º título, mas também venceram o campeonato da bolsa, apresentando uma valorização de mais de 80%. Este desempenho do Benfica no mercado de capitais permitiu-lhe bater também os restantes clubes europeus cotados em bolsa.