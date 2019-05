Portugal avança esta quarta-feira com uma operação de troca de dívida. O IGCP vai estar no mercado para tentar comprar aos investidores obrigações do Tesouro que vencem apenas em 2021. Em contrapartida, quer vender-lhes títulos com maturidade em 2026 e com um cupão mais reduzido. Objetivo: reembolsar a dívida mais tarde.

O anúncio da operação de troca surge no mesmo dia em que o ECO avançou que o Tesouro português se prepara para emitir pela primeira vez dívida em moeda chinesa na próxima semana. Portugal pretende levantar cerca de 260 milhões de euros através da venda das chamadas panda bonds. “É uma excelente notícia. Portugal será o primeiro país da Zona Euro a emitir dívida em renminbi”, afirmou Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, em declarações ao ECO.

As duas operações fazem parte da estratégia de financiamento da República portuguesa seguida nos últimos anos: a diversificação das fontes de financiamento e o alongamento da maturidade da dívida pública portuguesa, aproveitando as condições de mercado mais favoráveis.

Na operação de troca de dívida agendada para a manhã desta quarta-feira, a agência liderada por Cristina Casalinho vai estar a comprar obrigações do Tesouro com cupão de 3,85% e que vencem no dia 15 de abril de 2021. Em troca, vende obrigações do Tesouro a sete anos que apresentam um cupão de 2,875%.

