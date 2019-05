O atual ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido acaba de anunciar a candidatura à liderança do Partido Conservador, na sequência da demissão de Theresa May esta sexta-feira. Jeremy Hunt já era um dos nomes que estavam a ser apontados para ocupar a cadeira que estava a ser ocupada pela primeira-ministra britânica junto dos conservadores.

“O mais certo é que seja o meu círculo eleitoral o primeiro a saber”, anunciou o ministro durante um evento político, citado pelo jornal Farnham Herald (conteúdo em inglês). Momentos depois, publicou um vídeo onde elogiou a “coragem e determinação” de Theresa May durante este percurso.

Jeremy Hunt já tinha deixado uma homenagem a Theresa May, através de uma publicação no Twitter. “Quero prestar homenagem à primeira-ministra hoje. A concretização do Brexit foi sempre uma tarefa enorme, mas que ela [May] enfrentou todos os dias com coragem e determinação. O NHS [Serviço Nacional de Saúde] terá um adicional de 20 mil milhões de libras graças ao seu apoio e ela deixa o país mais seguro. Uma verdadeira funcionária pública”, escreveu.