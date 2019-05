Toys R Us chega ao Algarve. Vai criar 25 postos de trabalho

Um ano depois de ter sido “salva” pela portuguesa Green Swan, a Toys R Us Portugal e Espanha vai criar 25 postos de trabalho no Algarve através da abertura da primeira loja permanente naquela região. Esta inauguração, que representa um investimento de 750 mil euros, faz parte de um plano de oito milhões de euros para remodelar lojas, processos e sistemas.

É já este sábado que a Toys R Us vai abrir as portas da primeira loja permanente no Algarve Shopping, ao fim de 26 anos presente no país. “O novo espaço conta com diferentes zonas temáticas, muitas experiências e brinquedos fora da caixa, porque o lema mantém-se — “Proibido não tocar!“, refere a empresa em comunicado.

Em breve, esta nova loja vai permitir a todos os algarvios um acesso rápido a toda a oferta da Toys R Us via online, dando a possibilidade de receber os produtos escolhidos em casa em cerca de três horas ou através do sistema click and collect, que permite recolher o produto na loja.

“Nos próximos cinco anos vão ser abertas 25 novas lojas em cidades mais pequenas ou em centros urbanos em que já exista uma loja Toys R Us”, diz Paulo Sousa Marques, CEO da Toys R Us Portugal e Espanha, em comunicado. “Estes novos estabelecimentos constituem a base de expansão da empresa e médio e longo prazo, mas era imprescindível iniciar esta nova fase de expansão da Toys R Us pelo Algarve, onde ainda não estávamos presentes”.

No verão do ano passado, depois de a Toys R Us ter pedido proteção contra credores em Portugal, a portuguesa Green Swan investiu 80 milhões de euros na compra da empresa, permitindo a continuação da atividade em Portugal e Espanha. O processo de renovação e reestruturação da empresa ibérica ficou marcado pela abertura, em setembro, de uma loja no Centro Comercial Islazul, em Madrid, e, agora, é a vez desta no Algarve.

A Toys R Us chegou a Portugal em 1993, com as lojas de Telheiras e Vila Nova de Gaia e a última abertura aconteceu em Coimbra em 2017. Atualmente a empresa conta com 11 lojas em Portugal e 50 no país vizinho.

(Notícia atualizada às 13h16 com mais informação)