É na zona das Amoreiras, mais concretamente no jardim, que vai nascer um novo condomínio residencial. Serão 44 apartamentos que deverão estar prontos a habitar em menos de dois anos e que prometem dinamizar a vivência do bairro no Jardim das Amoreiras. O projeto vai ser levado a cabo pelos chineses do EMGI Group e os preços dos apartamentos vão começar nos 320 mil euros, mas podem ultrapassar a barreira do milhão.

Em breve, a rua Sousa Pinto vai acolher o Amoreiras Garden, um condomínio familiar com oito pisos acima do solo e com “vista desafogada sobre a cidade”. Ao todo vão ser 44 apartamentos, de tipologias T1 a T5, com áreas entre os 48 e os 309 metros quadrados. De acordo com a informação adiantada ao ECO pela JLL, responsável pela comercialização, o projeto pertence ao EMGI Group.

Os futuros moradores, que poderão mudar-se em meados do primeiro trimestre de 2021, terão ainda direito a estacionamento e acesso à piscina privada do condomínio. A maioria dos apartamentos terá uma área exterior e alguns terão mesmo uma piscina privada para uso exclusivo dos seus moradores.

O projeto está a ser comercializado pelo Departamento Residencial da JLL, que arrancou esta terça-feira com o processo de venda dos imóveis. “As Amoreiras são um dos bairros mais valorizados pelas famílias em Lisboa e cada vez mais apreciado pelos clientes internacionais, com uma vasta oferta cultural, comercial e de serviços, incluindo algumas das melhores escolas da região”, diz Patrícia Barão, head of residencial da JLL, em comunicado.

“O novo condomínio Amoreiras Garden é um importante reforço para a oferta imobiliária desta zona, construído de acordo com os mais modernos padrões de conforto e qualidade”, conclui a especialista.

Este não é o primeiro projeto do grupo chinês em Lisboa, pelo contrário, é o sexto. Na semana foi anunciado o lançamento do República 55, um condomínio de luxo que irá nascer nascer na Avenida da República, também em Lisboa. Vão ser 18 apartamentos de tipologias T0 a T4, com áreas entre os 33 e os 198 metros quadrados. O imóvel vai ainda contar com uma penthouse com piscina privativa.

Outros dos projetos do EMGI Group são o República 37, Palmela 21, Square 53 e o Rodrigo da Fonseca 40.