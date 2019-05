Revista de imprensa internacional

Suspeitas de um esquema de resultados combinados levaram à detenção de vários jogadores de futebol em Espanha, entre eles um antigo jogador do Real Madrid. Em França, o ministro das Finanças aponta a manutenção dos trabalhadores como uma das garantias que terá de ser assegurada numa fusão da Renault com a Fiat Chrysler. No Brasil, o Governo está a estudar a utilização de recursos do fundo destinado à proteção da floresta da Amazónia para indemnizações. Leia estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

El Mundo

Futebolistas detidos em Espanha por suspeitas de esquema de resultados combinados

Vários jogadores de futebol da primeira e segunda divisão foram detidos pelas autoridades espanholas, entre eles Raúl Bravo, que fazia parte da equipa do Real Madrid. Em causa estão suspeitas de um esquema de manipulação de resultados para obter benefícios através de apostas. O ex-jogador do Real Madrid será o cabecilha desta rede. O presidente do clube de futebol Huesca, Agustín Lasaosa, também foi detido. Leia a notícia completa no El Mundo (acesso livre/conteúdo em espanhol).

RTL

Manutenção de empregos é condição para a fusão da Renault com Fiat Chrysler

O ministro das Finanças do Governo francês, Bruno le Maire, determinou algumas questões que terão de ser asseguradas para a fusão da Renault com a Fiat Chrysler avançar. Entre elas está a proteção dos empregos dos trabalhadores, bem como a localização das fábricas em França. O ministro francês das finanças apontou ainda a inclusão da aliança da Renault com a Nissan no acordo entre as fabricantes. Bruno le Maire adiantou que a participação do Estado francês na Renault vai descer de 15% para 7,5%. Leia a notícia completa na RTL (acesso livre, conteúdo em inglês).

AFP

Governo brasileiro pondera utilizar parte do Fundo Amazónia para indemnizar donos de terras

Parte do Fundo Amazónia, que tem como destino a preservação da floresta e que conta com doações da Noruega e da Alemanha, poderá ser utilizado para indemnizar proprietários com terras em zonas protegidas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reuniu com os embaixadores alemão e norueguês para comunicar estas intenções, mas adianta que a decisão só será tomada quando houver um acordo entre todas as partes. Leia a notícia completa na AFP (acesso livre).

New York Times

Marca Sports Illustrated vendida por 110 milhões de dólares

A propriedade intelectual da revista desportiva norte-americana Sports Illustrated mudou de mãos, numa operação de 110 milhões de euros. Foi vendida ao Authentic Brands Group, mas a dona anterior vai continuar a gerir a revista e o site da Sports Illustrated, pelo menos nos próximos dois anos, pagando uma licença ao novo detentor da marca. O grupo que comprou a Sports Illustrated detém outras marcas, por exemplo de celebridades como Marilyn Monroe e Elvis Presley. Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

National Post

Pelo menos um morto e 17 feridos em ataque com faca no Japão

Três pessoas morreram após terem sido esfaqueadas esta terça-feira num ataque em Kawasaki, arredores de Tóquio. O ataque, que ocorreu às 08h00 locais (24h00 em Lisboa), causou ferimentos em pelo menos outras 16 pessoas, que eram na sua maioria estudantes menores que esperavam pelo autocarro na paragem. O atacante, com uma faca em cada mão, gritava “eu mato-vos” enquanto esfaqueava as pessoas. Ele é uma das vítimas mortais, segundo a estação de televisão NHK. As autoridades ainda não confirmaram as mortes, mas um responsável da cidade de Kawasaki, Masami Arai, fez o balanç à AP. Ainda não foram para já esclarecidas as razões que motivaram o ato de violência. Entre os feridos encontra-se “uma mulher de 40 anos e três crianças de seis anos que sofreram ferimentos graves, principalmente na cabeça e no pescoço”, disse à AFP fonte hospitalar. Leia a notícia completa no National Post (conteúdo em inglês/acesso livre)