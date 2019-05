Poucos dias após as europeias sabe-se que o PS aumentou a distância face ao PSD para as legislativas, que o Governo promete dedução do IVA da gasolina se os socialistas vencer eleições, mas também que a lei de bases da saúde depende do voto do PSD. É notícia também que dois terços dos organismos do Estado não prestam contas e que a operação stop em Valongo para identificar dívidas ao Fisco foi decidida pelo chefe das Finanças do Porto, em segredo.

Sondagem: Nova subida socialista deixa PSD a 18 pontos nas legislativas

Uma sondagem feita ainda antes das eleições europeias mostra um alargamento do fosso entre o PS e o PSD para as próximas legislativas. Os socialistas viram aumentar para 40,4% as intenções de voto, alargando para 18 pontos a distância face ao PSD que tem 22,5% de adesão. Os números mostram ainda um crescimento do PAN para 3,6%, enquanto o Bloco de Esquerda e a CDU estabilizam nos 8,2% e 6,5%, respetivamente. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Chefe das Finanças do Porto Lançou operações stop em segredo

A decisão de realizar uma operação stop para identificar contribuintes com dívidas ao Fisco terá sido tomada pelo chefe das Finanças do Porto e sob segredo. Segundo adianta o Jornal de Notícias, apenas dois funcionários teriam conhecimento das ações de rua destinadas à caça de receitas. Já na passada quinta-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse que a decisão “não foi feliz” e que foi “tomada localmente”. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Governo promete dedução do IVA da gasolina se PS vencer eleições

Se o PS ganhar as eleições em outubro e vier a formar Governo, vai permitir que o IVA da gasolina seja dedutível, tal como já acontece com o gasóleo. A medida vai ser inscrita no Orçamento do Estado para 2020, promete o ministro do Ambiente, Matos Fernandes. “Sobre a dedução do IVA da gasolina, acho que faz sentido nos veículos híbridos plug-in. Acho que faz sentido, e espero que o próximo Orçamento de Estado contemple isso mesmo”, afirmou no programa “Olhe que não”. José Pedro Matos Fernandes prometeu ainda aos microfones da TSF que, na próxima legislatura, se o PS ganhar, as câmaras vão ter o poder de proibir a entrada de carros nas cidades que gerem. Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).

Dois terços dos organismos do Estado não prestam contas

A grande maioria dos organismos do Estado continua a não prestar contas da sua atividade através da publicação nos respetivos sites de dois dos principais instrumentos de gestão no Estado: os planos e relatórios de atividade. Numa amostra de 213 organismos e entidades do Estado, só 71 publicaram o seu plano de atividades para este ano e o relatório de atividades do ano passado, mostra um levantamento do Jornal de Negócios. Os números confirmam que grande maioria dos organismos continua a violar as regras de transparência, ignorando os prazos legais. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Lei de Bases da Saúde dependente do voto do PSD

A aprovação da Lei de Bases da Saúde está dependente do voto do PSD. O Governo tem apenas o voto do PCP como garantido e antecipa que o BE vote contra. Assim, será a possível abstenção dos sociais-democratas que poderá viabilizar a aprovação da lei, segundo admitiu um membro do Governo ao Público. “O Bloco de Esquerda está de todo indisponível”, disse o membro do Governo, referindo que o partido liderado por Catarina Martins vê o futuro do Serviço Nacional de Saúde (SNS) como “um bom tema para se diferenciar do PS na campanha das legislativas”. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).