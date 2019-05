O Instituto Nacional de Estatística confirmou esta sexta-feira a sua primeira estimativa para o crescimento da economia no primeiro trimestre do ano. O PIB terá crescido 0,5% no arranque do ano, apenas mais uma décima que o ritmo de crescimento verificado nos últimos três meses de 2018. Uma progressão de 1,8% quando se compara o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2018, também mais uma décima que o ritmo de crescimento verificado então, à boleia quase exclusivamente de um ritmo de crescimento historicamente alto do investimento.

De acordo com a série estatística disponibilizada pelo INE, o crescimento de 17,8% é o mais elevado de sempre (só há dados desde o início de 1996). O mais perto que a economia portuguesa esteve de ter um ritmo tão alto de crescimento do investimento em termos trimestrais foi nos primeiros trimestres de 1997, quando se intensificou a vaga de obras de preparação da Expo98, que incluiu entre outros investimentos, a construção da Ponte Vasco da Gama (inaugurada a 28 de março de 1998).

O crescimento da economia deve-se em grande parte a esta aceleração do investimento. A construção deu um impulso importante, passando de um crescimento de 2,8% para 12,4%, a taxa de variação homóloga mais elevada desde a primeira metade de 1997.

O INE destacou também um maior investimento em outras máquinas e equipamentos, e um aumento significativo de existências (como matérias-primas, produtos e trabalhos em curso, bens para revenda) que as empresas importaram e agora estão a acumular em stock.

O investimento justifica o aumento expressivo da procura interna, até porque o consumo privado (outra componente da procura interna) das famílias está a abrandar — passou de 2,9% para 2,5%.

Segundo o INE, a procura interna deu um contributo de 4,8% para o crescimento da economia no primeiro trimestre em termos homólogos (2,2% face ao último trimestre do ano), compensando o abrandamento das exportações, e consequentemente da procura externa líquida, cujo contributo para o crescimento da economia foi negativo em 3,1% em termos homólogos (1,7% face ao último trimestre do ano).

A evolução do investimento ficará a dever-se essencialmente a um aumento do investimento privado, já que o consumo público voltou a abrandar pelo terceiro trimestre consecutivo, tendo crescido apenas 0,4% no primeiro trimestre do ano, em termos homólogos.

O Governo e as principais organizações internacionais atualizaram as suas projeções para o crescimento da economia este ano, tendo sido praticamente todas revistas em baixa. As tensões entre os Estados Unidos e a China, com a intensificação e o alastramento da guerra comercial a outros blocos além das duas maiores economias do mundo são uma das principais razões para o menor otimismo.

A incerteza relativamente ao Brexit também já estará a ter impacto na economia da zona euro, que se espera agora que venha a crescer apenas 1,2% este ano, com um abrandamento pronunciado das maiores economias do bloco que partilha a moeda única europeia, em especial a Alemanha e a Itália.

O Governo português reviu em baixa a sua previsão de crescimento para a economia portuguesa de 2,2% para 1,9% quando apresentou o Programa de Estabilidade em abril, mas é ainda assim o mais otimista. A OCDE, que reviu as suas previsões este mês, espera que a economia cresça 1,8%, enquanto FMI, Comissão Europeia e Banco de Portugal todos apontam para que a economia não cresça mais que 1,7% este ano. O mais pessimista é o Conselho das Finanças Públicas (que também é quem tem a previsão mais antiga, datada de março), que não antecipa um crescimento além dos 1,6%.

