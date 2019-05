Revista de imprensa internacional

Theresa May deixa a liderança do Executivo britânico na próxima semana, mas os empresários do Reino Unido já têm uma mensagem para quem quer que seja que a substitua: é preciso evitar a possibilidade de no deal Brexit. Do outro lado do oceano, o PIB brasileiro contraiu e o Canadá recebeu toneladas de lixo devolvido pelas Filipinas. A Lamborghini quer crescer no mercado espanhol e a Fiat deixa recado à Renault.

BBC News

Empresários britânicos deixam alerta a quem substituir Theresa May: Evite um no deal Brexit

Quem quer que venha a substituir Theresa May na liderança do Executivo britânico deve evitar uma saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia, avisam os empresários. Se não o fizer, o partido conservador estará então a arriscar perder o estatuto de “partido do comércio”, alertou a Confederação da Indústria Britânica, lobby formado pelas maiores empresas do Reino Unido. Numa carta aberta enviada aos candidatos ao lugar de primeiro-ministro, os empresários deixaram claro que um líder de Governo tem de “restaurar” a reputação do Reino Unido enquanto país “estável e confiável” no qual se pode começar e crescer um negócio. Leia a notícia completa na BBC News (acesso livre / conteúdo em inglês).

G1

PIB brasileiro encolhe 0,2%. É a primeira contração desde 2016

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil caiu 0,2% no primeiro trimestre do ano, comparativamente ao último trimestre de 2018. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), esta é a primeira queda desde o quarto trimestre de 2016. Ainda que o resultado não tenha sido o melhor, os analistas já previam que tal acontecesse, confirmando o recuo da atividade económica no começo do ano. Leia a notícia completa no G1 (acesso livre).

Reuters

Filipinas devolvem toneladas de lixo ao Canadá

As Filipinas devolveram ao Canadá toneladas de lixo, numa altura em que os países do Sudeste Asiático têm deixado claro que querem deixar de ser a lixeira do Ocidente. Isto depois do Tribunal filipino ter declarado ilegal a importação de 2.400 toneladas de lixo canadiano, que tinha sido erradamente apresentado como plástico para reciclar. Em resposta, o Canadá disse que tal tinha sido uma transação comercial privada realizada com o consentimento do Governo, mas admitiu receber o lixo em causa. Rodrigo Duterte tem, contudo, acusado o Canadá de bloquear esse transporte, pressionando o país. A devolução de toneladas de lixo desta sexta-feira é um novo capítulo desta história. Leia notícia completa na Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês).

Expansión

Lamborghini quer crescer no mercado espanhol

“Espanha é um país com muita tradição no mundo da competição” sobre rodas, começa por dizer Andrea Baldi, responsável da italiana Lamborghini para a Europa, Médio Oriente e África. No futuro, afirma Baldi, a fabricante de carros desportivos pretende crescer no mercado espanhol, nomeadamente com o aumento das vendas do Urus, o seu primeiro SUV produzido em série e cujo preço médio ultrapassa os 200.000 euros. A marca tem depositado imensa esperança neste modelo, que já trouxe cerca de 70% de novos clientes e dos quais 7% são mulheres. O número é significativo se pensarmos que, em 2010, “a participação de clientes femininas era zero”, explica Andrea Baldi. Agora, a Lamborghini está, também, “preocupada com o público feminino”. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre / conteúdo em espanhol).

Les Echos

Fusão com Renault: FCA fecha a porta a negociação financeira

No início desta semana, a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) propôs um plano de fusão com a empresa francesa Renault, com o objetivo de criar o terceiro maior grupo global do setor. O conselho de administração da Renault depressa disse que iria “estudar com interesse a oportunidade” da proposta de fusão feita pelo grupo ítalo-americano. Agora, do lado francês, vários diretores consideram necessário rever as condições financeiras propostas, enquanto a FCA diz a oferta “não é negociável”. “Esta oferta parece justa, foi aprovada pelo conselho de administração. É pegar ou largar, e rapidamente”, disse um membro da comitiva da fabricante de Turim. Leia a notícia completa no Les Echos (acesso livre / conteúdo em francês).