Wall Street cai com tarifas aplicadas ao México pelos EUA

As principais bolsas norte-americanas encerraram em queda na última sessão da semana, com Donald Trump a levantar uma onda de preocupação nos mercados. As tarifas surpresa anunciadas esta quinta-feira contra o México levantaram os receios de outra possível guerra comercial e, consequentemente, de uma recessão da economia dos Estados Unidos.

O índice de referência S&P 500 caiu 1,31% para 2.752,38 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que perdeu 1,41% para 24.815,04 pontos. Pelo mesmo caminho foi o tecnológico Nasdaq que desvalorizou 1,51% para 7.453,15 pontos.

Os mercados caíram com os investidores preocupados com “novas” tensões comerciais. Esta quinta-feira, Donald Trump anunciou que vai impor, a partir de 10 de junho, “taxas alfandegárias de 5% sobre todos os bens provenientes do México”, enquanto imigrantes ilegais continuarem a atravessar a fronteira mexicana.

“As taxas alfandegárias vão aumentar progressivamente enquanto o problema da imigração clandestina não for resolvido. Nessa altura, as taxas alfandegárias serão levantadas”, referiu o presidente norte-americano.

Como seria de esperar, o México considerou esta notícia “desastrosa” e já anunciou que vai reagir. “Isto é desastroso, esta ameaça posta em prática seria muito grave (…) Se isto acontecer, devemos reagir energicamente”, declarou à imprensa o subsecretário mexicano para os Estados Unidos, Jesus Seade.

O presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador respondeu a Donald Trump, apelando a um recuo: “O México provavelmente gostaria de trabalhar alguma coisa nesse sentido, mas eu creio que eles nem sequer sabem como trabalhar isso”, disse Tim Ghriskey, estrategista-chefe da Inverness Counsel, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).